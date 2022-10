Gratis biologische krokusbolletjes voor inwoners Deventer

Het Duurzaamheidscentrum helpt bewoners om zelf een stap te zetten naar een duurzame toekomst. ,,We laten graag zien dat meedoen niet alleen nuttig is voor een gezond leefklimaat, of goed voor de portemonnee, maar ook gewoon leuk’’, legt Bert Theelen uit. ,,Want het is toch fijn om straks weer te genieten van de sneeuwklokjes en krokussen, zeker als je ze zelf hebt geplant.’’

Plant-acties in de regio

Dit najaar zijn er weer verschillende initiatieven om de omgeving weer een stukje groener te maken. Je kunt als bewoner daaraan meedoen, bijvoorbeeld door zelf een boompje te planten, of door te helpen met een plant-actie. Theelen: ,,Met jouw bijdrage help je om de biodiversiteit te verbeteren, door schuilplaatsen en/of voedsel te bieden aan dieren. En je zult zien dat je niet de enige bent met een groen hart.’’

Oogsten en planten

De Ulebelt in de Vijfhoek houdt in november weer Babyboom-dagen. ,,Samen zaailingen redden en ze een nieuw leven geven. Doe je mee als vrijwilliger? Of wil je één of meer boompjes halen? Meld je dan aan. De boompjes zijn gratis, maar een donatie wordt zeer gewaardeerd.’’

Om boompjes te halen kun je je aanmelden voor 5 of 19 november op de site van de Ulebelt. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit de mix van boompjes zolang de voorraad strekt.

In Olst is vorig jaar met tientallen ’noabers’ deel 1 van het Groene Lint aangeplant, met bomen, hagen en bloemrijke bermen. Dit jaar pakken ze door, opnieuw in de bermen en langs de oevers. Aanmelden hiervoor kan via eetbaarolstwijhe.nl.

Hoopheggen

Dan is er nog een landelijk initiatief om zoveel mogelijk heggen planten met zoveel mogelijk mensen. Om daarmee samen de biodiversiteit en het landschap te herstellen en mensen met de natuur bij elkaar te brengen. Er zijn al tientallen kilometers heg geplant. Meedoen? Kijk dan op de site hoopheggen.nl.

Het Duurzaamheidscentrum

Het Deventer Duurzaamheidscentrum is een onafhankelijke organisatie, gevestigd in de stadsetalage van het gemeentehuis (bij de hoofdingang aan het Grote Kerkhof). Het centrum biedt een grote hoeveelheid informatie over allerlei aspecten van duurzaamheid en verduurzaming: van isolatie en zonnepanelen, tot elektrisch rijden, groene daken en vergroening van huis en leefomgeving.

Het is ook mogelijk om een afspraak te maken met een energiecoach van Deventer Energie, voor een persoonlijke (en gratis) scan van je woonhuis om je energieverbruik te verlagen en je huis te verduurzamen. Dat kan via de site van het duurzaamheidscentrum.