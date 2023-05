Graven, ontdekken en meer: dit kun je doen tijdens de Nationale Archeologiedagen nabij Deventer

Vluchtge­vaar vanwege miljoenen­frau­de? Devente­naar (50) ontkent: ‘Ik blijf in Nederland’

Miljoenen aan coronasubsidies binnen harken en dat geld vervolgens niet gebruiken voor je bedrijven, maar doorsluizen naar Turkije of op andere manieren witwassen. Spil in het geheel zou Murat C. zijn. De 50-jarige Deventenaar zit inmiddels een dik halfjaar vast. Maar dinsdag is er goed nieuws.