Handbaloverzicht: LHC wint verrassend eenvoudig van Zwolle, Nieuw Heeten met moeite langs hekkensluiter

Me­ga-operatie voor Lochemse moskee tijdens ramadan: 'Kerst vier je ook niet alleen'

Topdrukte in de Selimiye Moskee in Lochem. Speciaal voor de ramadan duiken de leden de keuken in, zodat er na het vasten samen gegeten kan worden. ,,Dit is de maand om de goede dingen voor anderen te doen.’’