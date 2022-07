Hanzemuseum in beeld in Deventer na sneuvelen Voetbalmuseum met Johan Derksen en co

‘Lucratieve’ deal op toplocatie aan Deventer Brink: luchtkas­teel of museum? ‘Kletskoek, dit komt echt goed’

Komt er wel of geen voetbalmuseum in de voormalige bibliotheek aan de Brink? Arjen Lagerweij - vastgoedman in Deventer, wethouder in Voorst - kocht het pand vanwege een museale invulling onder aantrekkelijke voorwaarden van de gemeente. Heeft Deventer voldoende hard vastgelegd dat er écht een museum komt en is er een plan B? ,,Dan zou ik toch Gekke Gerrit zijn?”

