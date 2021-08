Hardwerkend GA Eagles loopt verdiend punt mis bij eredivisierentree tegen Heerenveen

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles gooide bij de rentree in de eredivisie de schroom net te laat van zich af. De ploeg uit Deventer speelde tegen Heerenveen een uitstekende tweede helft, alleen ontbrak het restje geluk dat een verdiend doelpunt had moeten opleveren. Heerenveen had zodoende aan een vroege treffer van Tibor Halilovic genoeg om er met de winst vandoor te gaan: 0-1.

De in de eredivisie debuterende hoofdtrainer Kees van Wonderen gaf voor de competitie-ouverture zijn Zweedse spits Isac Lidberg de voorkeur boven de Spaanse aanwinst Marc Cardona. Andere debutanten in het Deventer shirt: doelman Warner Hahn (tegen zijn oude club), centrale verdediger Gerrit Nauber, rechtsback Mats Deijl, middenvelder Philippe Rommens en aanvaller Ragnar Oratmangoen. Liefst negen spelers maakten bovendien hun eerste stappen in de eredivisie. Alleen Hahn en aanvoerder Bas Kuipers acteerden eerder op dit niveau.

Vroege achterstand

Tegenstander Heerenveen daarentegen bulkt van de routine. Al was dat niet per se de reden dat de Friezen al na zeven minuten aan de leiding gingen in de Adelaarshorst. Het was ongelukkig blokken van de bal door Boyd Lucassen, waardoor een schot van Tibor Halilovic zomaar succes opleverde. De bal werd gelanceerd en viel achter Hahn in het doel: 0-1. Lucassen herstelde zijn ‘faux pas’ overigens bijna heel snel; enkele minuten na de goal dook hij ineens op voor Erwin Mulder. Via de keeper van Heerenveen ging de bal naast.

Go Ahead Eagles had het daarna moeilijk. Het was veel bezig met verdedigen en wist zelf amper een fatsoenlijke aanval op poten te zetten. Kortom: welkom in de eredivisie. Van Wonderen had er ongetwijfeld rekening mee gehouden. Er zullen dit seizoen nog wel meer moeizame wedstrijden volgen.

Martijn Berden kreeg namens Go Ahead Eagles op slag van rust nog een aardige kopkans. Daarmee was het wat betreft de thuisploeg ook wel gezegd. De beste mannen aan Deventer zijde waren centrale verdediger Nauber en keeper Hahn, die Go Ahead Eagles vlak na rust in de wedstrijd hield met een knappe voetreflex op een inzet van Halilovic.

Energie en agressie

De thuisploeg legde in de tweede helft wel aardig wat energie en agressie in de wedstrijd. Bij Luuk Brouwers was de pijp na een dik uur wel leeg, de sterkhouder werd afgelost door Giannis Botos. Van Wonderen liet ook Cardona debuteren, de Spanjaard loste Berden af.

De nieuwe tandem verschafte zich koud in het veld direct een enorme kans op de gelijkmaker. Cardona stak Botos weg, maar de Griek schoot oog in oog met Mulder hopeloos naast. Kennelijk had hij zelf niet in de gaten dat hij veel meer tijd had om secuur in te schieten. Met ook nog Jacob Mulenga en Ogechika Heil erbij gooide Van Wonderen daarna alle trossen los in de jacht op een resultaat.

Botos (bal gepakt door Mulder) en Cardona (uithaal tegen de kruising) waren er in het laatste kwartier ook heel dichtbij. Zoals ook Mulenga nog een dot van een kans kreeg in de extra tijd. Het piepte en kraakte aan alle kanten bij Heerenveen. Maar de Friezen hielden stand en bezorgden Go Ahead Eagles een puntloze rentree in de eredivisie.

GA Eagles - SC Heerenveen 0-1 (0-1). 7. Tibor Halilovic 0-1. Scheidsrechter: Blom. Toeschouwers: 6.650.

GA Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers (67. Botos); Berden (67. Cardona), Rommens, Oratmangoen (74. Heil); Lidberg (73. Mulenga).

