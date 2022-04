Hartverwarmend: blinde Pleun (8) rent IJsselloop met vriendje Vigo (7): ‘Hij cijferde zichzelf weg voor haar’

Musical Award gloort voor Danny uit Deventer: ‘Teksten vertalen is een soort wiskunde’

Hij zat ooit in een tourbus gezellig met topactrice Willeke van Ammelrooy te kletsen over Hollywood en maakte in 2018 en 2019 furore in de musical Soldaat van Oranje. Nu is Deventenaar Danny Westerweel (27) genomineerd voor een Musical Award van omroep AVROTROS. Niet als acteur, maar als vertaler. ,,En dat voor mijn eerste vertaalklus.’’

