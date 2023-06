Heeft Deventer de oplossing voor het voetbalgeweld? ‘Geen zin om thuis te vertellen dat ik 2500 euro armer ben’

De ogen van Nederlandse steden met een betaaldvoetbalclub zijn op Deventer gericht. Want burgemeester Ron König deelt torenhoge ‘boetes’ uit aan voetbalhooligans die zich veelvuldig misdragen. Een uitspraak van de rechter geeft hem nu een steun in de rug. ,,We zaten hier echt op te wachten.’’