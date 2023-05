Het monumentale pand van Eric zit vol scheuren (en hij is niet de enige met problemen)

zijspancross Holtense bakkenist Rietman koopt niets voor winst in kwalifica­tie GP Kramolin, wedstrijd afgelast

Ze wonnen voor de tweede maal op rij bij een Grand-Prix de kwalificatie in hun groep, maar Holtenaar Dion Rietman en zijn stuurman Justin Keuben kochten er helemaal niets voor. Vanwege een noodlottig ongeluk in het bijprogramma werd de race in het Tsjechische Kramolin afgelast.