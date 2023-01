Hier krijgt Diepenveen straks tientallen extra huizen, sportclub huiverig voor klagende buren

Voor Zwolse routeplan­ner Marycke is Deventer wandelpara­dijs: ‘Over oude vuilstort kun je ook prima wandelen’

Ze heeft ontelbare wandelkilometers in haar leven op de teller. Dus als Marycke Janne Naber (73) zegt dat Deventer en omgeving voor de wandelaar prachtig is, telt dat oordeel. De Zwolse levert het bewijs in haar gids met wandelroutes in en om Deventer, in de serie Wandelen buiten de binnenstad van. ,,Je hoeft helemaal niet naar Verweggistan om heerlijk te kunnen wandelen.”

