Hij kreeg 530 appjes na val van het kabinet: ‘Dit is het perfecte moment voor verkiezingen’

Schutting staat 2 centimeter te ver, burenruzie in Diepenveen escaleert: ‘Politie moest komen’

Een schutting tussen twee woningen aan de Salome Stickenstraat in Diepenveen zou 2 centimeter te ver in de tuin van de eisende buurman staan. Hij wil dat de gemeente Deventer ingrijpt, bleek vandaag bij de bestuursrechter in Zwolle. Maar er is één probleem.