Historisch: BBB boekt verpletterende zege. ‘Dit is zo onbeschrijfelijk’

VERKIEZINGENDe BoerBurgerBeweging is de grote winnaar geworden van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dat blijkt uit de eerste exitpolls. In Overijssel pakt de partij van Caroline van der Plas bijna een derde van de stemmen. Het CDA koerst af op een groot verlies. Ook de huidige regeringscoalitie krijgt klappen.

De enorme winst verraste Van der Plas zelf ook. Met het ongeloof in haar ogen hoorde ze de verwachting aan dat haar partij in Overijssel mogelijk zelfs 17 van de 47 zetels haalt: ,,We wisten echt wel dat we zouden winnen, maar dit is zo onbeschrijfelijk.” In Dalfsen, waar rond tien voor twaalf de uitslag binnenkwam, haalde BBB 43,8 procent van de stemmen.

De contouren van de BBB-winst tekenden zich al af in de peilingen. De exitpolls bevestigen dat beeld. In opdracht van de NOS peilde Ipsos bij stembureaus in Overijssel, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Drie keer de grootste

In Noord-Holland gaf de exitpoll aan dat de BBB daar 9 zetels zou halen en hier de grootste partij kan worden. Ook in Noord-Brabant geven de exitpolls aan dat BBB de grootste wordt. In Gelderland en Flevoland waren geen exitpolls, maar ook hier is de verwachting dat nieuwkomer BBB als winnaar uit de bus komt.

In de landelijke exitpoll komt de BBB in ieder geval als grootste partij naar voren en streeft de VVD, die twee zetels verliest (van 12 naar 10) voorbij. De BBB komt mogelijk met 15 zetels in de Eerste Kamer. Van der Plas: ,,Er zullen al wel spoedoverlegjes gaande zijn. Ik ga feesten.” Ze gaf aan dat de kiezer duidelijk laat zien dat die het beleid van de huidige regering zat is. De exitpolls kennen een foutmarge van 1 à 2 zetels.

CDA grote verliezer

Grote verliezer is het CDA, de partij die in Overijssel decennialang de grootste was. In deze provincie is het aantal stemmen op de christendemocraten meer dan gehalveerd. Het CDA raakt 5 van de 9 zetels in de Staten kwijt, maar zou nog nipt de tweede partij blijven, op de hielen gevolgd door de VVD en GroenLinks. In de Eerste Kamer zou het CDA 4 van de 9 zetels verliezen.

De grote winnaar van vier jaar geleden, Forum voor Democratie, levert overal fors in. In Overijssel behoudt de partij 1 zetel over van de 6. In de Eerste Kamer zou FvD nog maar 2 van de 12 zetels overhouden.

Volt en JA21 komen naar verwachting beiden in de Eerste Kamer. GroenLinks en de PvdA houden het verlies beperkt. De partijen hebben landelijk een lijstverbinding en zouden op 15 zetels uitkomen.

De Stentor hield de hele dag een liveblog over de verkiezingen bij.

