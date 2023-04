Hoe de Brink in Deventer bij toeval het grootste plein van het land werd (wat de stad geen windeieren legde)

Tegenwoordig de huiskamer van Deventer. Omgeven met horeca en wekelijks decor van de warenmarkt. Dit gaat natuurlijk over de Brink, het plein dat in de Hanzetijd al middelpunt was van de stad. Dat het zó'n groot plein is, is min of meer toevallig ontstaan. Hoe dan ook, het hielp Deventer uit te groeien tot dé marktstad van de Hanze.