Hoe de voorganger van de Snelle-concerten in de Adelaarshorst een totale flop werd

Boswachter boos over illegale ritjes automobi­lis­ten op Holterberg: ‘Hoeveel reeën moeten er nog sneuvelen?’

De Sallandse Heuvelrug is in de avonduren en vroege ochtend verboden gebied voor automobilisten. Veel mensen hebben daar lak aan, zo bleek gisteravond maar weer tijdens een controle. Daarbij werden in twee uur tijd achttien bonnen uitgedeeld. Het leed onder het wild is groot, zegt boswachter Ben Vlaskamp. Hij is het beu en roept om maatregelen.