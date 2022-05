Hoe Deventer 350 jaar geleden ontsnapte aan totale verwoesting: ‘De stad werd echt uitgebuit’

Staand op de Brink kijkt conservator Anne van Geuns richting De Waag. In het museum is ruimte gemaakt voor een tentoonstelling over het Rampjaar in Deventer. Een ietwat vergeten episode in de geschiedenis van de Koekstad. Maar waarvan Deventer jarenlang last heeft gehad. Verraad of niet, de kortstondige belegering in 1672 liet sporen na.