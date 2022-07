Hoe Marcel van Roosmalen blinde woede opriep met zijn stage in Deventer: ‘Mensen werden furieus’

Hooibalen smeulen in Deventer: rook drijft over wijk heen

Een berg hooibalen in Deventer is in brand gevlogen. De smeulbrand veroorzaakt ontzettend veel rook in de naastgelegen wijk Zandweerd. De brandweer heeft een shovel opgeroepen om de brandende plantenresten uit elkaar te trekken.

7 juli