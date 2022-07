Hoe moeten de twee enorme reclamemasten langs de A1 in Deventer eruit komen te zien?

Van 1 reclame per 6 seconden naar 2 per dag: metershoge masten langs A1 in Deventer dichterbij

De komst van twee veelbesproken reclamemasten langs de A1 in Deventer gaat door. Een poging om de tientallen metershoge zuilen tegen te houden is gestrand. Door ingrijpen van de gemeenteraad is het aantal reclames per dag drastisch teruggeschroefd: van 1 per 6 seconden naar 1 per 12 uur.

13 juli