Hoe trainer René Hake naar de vier topscorers van GA Eagles kijkt: ‘Goed dat we goals verdelen’

Piloot (61) uit Deventer slaat over de kop met zweefvlieg­tuig in Lemeler­veld: 'Hij wilde even tochtje maken'

Bij een ongeluk met een zweefvliegtuig in Lemelerveld is de inzittende, een 61 jarige man uit Deventer, met de schrik vrijgekomen. Hij was de enige inzittende. Het toestel vloog over de kop voordat het kon opstijgen. Wat er precies mis is gegaan, wordt nog door de politie onderzocht.