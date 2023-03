Honderden BBB-aanhangers vieren ‘zege van het platteland’ met groot feest in Bathmen: ‘Een historische avond’

Nieuwe campus Reggesteyn in Nijverdal 14 miljoen euro duurder dan gepland

De bouw van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn aan de Noetselerbergweg in Nijverdal valt bijna 14 miljoen euro duurder uit dan in 2019 was begroot. De kosten van de nieuwe ‘campus’ worden nu geraamd op zo’n 38,8 miljoen euro. De gemeente Hellendoorn stelde zich oorspronkelijk voor 25 miljoen euro garant en moet nu fors meer bijdragen.