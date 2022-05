Honderden kilo's dode vis drijven naar boven in Deventer vijvers (en dit is waarom)

Te weinig tijd om te zwemmen? Dat vinden deze Deventer fanatieke­lin­gen wel

Recreatief zwemmen in het Borgelerbad van 14.30 tot 17.30 uur: voor sommige zwemmers zijn die openingstijden te krap. ,,Wat nou als je gewoon werkt overdag? Dan kun je dus niet even een duik nemen”, zegt Natalie Körver (46). Ze komt meerdere keren per week in het bad, naar eigen zeggen al tientallen jaren.

