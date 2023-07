Honderden meldingen bij brandweer in Oost-Nederland: ‘Kan paar dagen duren voordat alles weg is’

Nieuw azc in Holten: gemeente gaat toch met meer bezorgde inwoners in gesprek

Door de enorme interesse in informatie over het nieuwe azc in Holten heeft de gemeente twee extra informatiesessies ingepland. Oorspronkelijk was er alleen een inloop voor direct omwonenden op dinsdagavond 4 juli, maar veel meer buren en betrokkenen willen met Rijssen-Holten en het COA om tafel. Lang niet iedereen is blij met de komst van het azc.