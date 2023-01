Hoogwater in IJssel piekt op woensdag, Wellepad Deventer en Loswal Wijhe uit voorzorg afgesloten

Go Ahead Eagles evenaart clubrecord van reeks zonder nederlagen: elf op een rij

Met het gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2) van zondag in de Adelaarshorst evenaart Go Ahead Eagles een clubrecord: 11 eredivisiewedstrijden op rij zonder nederlaag. In de periode maart-mei 1970 bleef de Deventer voetbalclub onder trainer Frantisek Fadrhonc ook 11 keer op rij ongeslagen op het hoogste niveau in Nederland.

15 januari