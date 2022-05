Horeca teleurgesteld over ‘uitgekleed’ Deventer op Stelten op de Brink

De opzet werd eerder deze week bekend. Het evenement, dat van 1 tot en met 3 juli de Deventer binnenstad aandoet, komt na twee jaar coronabeperkingen volwaardig terug. Maar wel op een iets andere manier: meer kleine acts verspreid door de stad en geen grote act op de Brink. Volgens Huberts, die hierover contact had met verschillende collega’s, is dit ‘zonde’. Een hoofdact op de Brink trekt veel bezoekers naar de terrassen in het centrum en daar had Huberts ook op gerekend in de aanloop naar het evenement.