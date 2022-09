Horecatycoon Sahin opnieuw in clinch met Belastingdienst, inventaris zaken Deventer en Zutphen in uitverkoop

De Belastingdienst kan tot dat drastische middel overgaan als na het in beslag nemen van goederen een belastingschuld nog steeds niet wordt betaald. De deurwaarder kan dan in opdracht van de dienst de eigendommen verkopen. De opbrengst van de goederen gaat naar de Belastingdienst.

Deventer horecatycoon Sahin komt als winnaar uit gebakkelei over pand aan de Brink en is doos gebak rijker

De volledige inventaris van vier zaken aan de Deventer Brink - Proeflokaal ‘t Oer, Jasmin’s, Irish Elk en Sushi By me - gaat komende maand onder de hamer, zo kondigt de Belastingdienst op haar website voor openbare verkopen aan.

In de Zutphense binnenstad betreft het restaurant-hotel ’ t Oer. In Teuge brasserie The Hangar, dat gevestigd is op het vliegveld. In Klarenbeek gaat het om het adres waar De Klaarbeek, een restaurant/café met partycentrum, zit. Er staan meerdere veilingsdagen ingepland.