Horecazaak Bass moet wijken uit Deventer jachthaven: ‘Verschillen waren onoverbrugbaar’

Jihadist Victor Droste uit Heeten geeft teken van leven: ‘IS bestaat uit bende bekrompen criminelen’

Voor het eerst sinds jaren is er een levensteken van Syriëganger Victor Droste (35) uit Heeten. In een uitgebreid interview voor een in Syrië gemaakte podcast vertelt de polderjihadist over zijn vertrek uit Nederland, tien jaar geleden, over de wandaden van IS en over zijn toekomst. ,,Toen ik vertrok wist ik, dit is voor altijd.’’