Huis in Deventer vat vlam door oververhitte airco: buren alarmeren bewoners die in zwembadje zitten

Automobi­list belandt in droogstaan­de sloot langs A1 bij Twello

Automobilisten op de A1 van Apeldoorn naar Deventer zullen gek hebben gekeken: een auto raakte aan het begin van de middag van de weg af en verdween de bosjes in. Hij rolde het talud af en kwam tot stilstaand in een droogstaande sloot. Het enige wat voor de overige weggebruikers nog te zien was, was een gat in de struiken.

15 juli