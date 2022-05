Hulman scoort acht keer en gaat met Colmschate-vrouwen richting titel: ‘Maar nu eerst eindexamen’

Een voetballer die drie keer scoort, mag de wedstrijdbal mee naar huis nemen. Vier goals, da’s zeldzaam. Vijf stuks is groot nieuws. Zes is ongehoord. Zeven stuks, dat is in 65 jaar Eredivisie precies één keer voorgekomen: Afonso Alves in 2007. Mette Hulman (18), aanvalster bij SV Colmschate, overtrof de Braziliaan zaterdag in de 12-0 zege van haar ploeg op Sportclub Lochem: acht goals, waaronder twee zuivere hattricks. Alle reden voor een vraaggesprek.