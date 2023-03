Huurders in Salland zien niet langer wat hun huis waard is: ‘Dat WOZ-waarde geen invloed heeft op huurprijs is onzin’

Onderzoek naar nieuwbouw voor basis­school in Heeten: ‘Sterk verouderd pand’

Er komt een onderzoek naar nieuwbouw van de Bernadetteschool in Heeten. Het schoolgebouw in het dorp is dusdanig verouderd, dat het niet meer aan de eisen voldoet. De komende maanden wordt bekeken wat de meest reële locatie is voor een nieuw te bouwen schoolgebouw.