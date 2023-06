IJssellinie-bunker bij Welsum opent zaterdag de deuren voor open dag

Koninklij­ke onderschei­ding voor Olstenaar Ruud Roose tijdens viering 70-jarig bestaan van Stichting De Overijssel­se Molen

Ruud Roose (79) uit Olst is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Bökkers Mölle, de korenmolen die in Olst staat, en Stichting de Overijsselse Molen.