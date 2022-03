IJsselstreek en Mitchel de Groot zijn toch voor elkaar gemaakt

In november bracht voetbalclub IJsselstreek uit Deventer met tegenzin het nieuws naar buiten dat het op zoek moest naar een nieuwe trainer. De goed presterende Mitchel de Groot zou aan het eind van het lopende seizoen vertrekken. Halverwege maart is opeens alles anders: tegen het aangekondigde afscheid in heeft de Deventer oefenmeester toch zijn contract verlengd.