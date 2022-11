Impacter blijft jongeren in Noordoost-Nederland helpen: ‘Meer mentale problemen en prestatiedruk’

Ook de komende drie jaar kan Impacter dankzij subsidie 2000 jongeren in Noordoost-Nederland ondersteunen in hun zoektocht naar zichzelf en hun rol in de maatschappij. Het werkveld wordt uitgebreid met drie nieuwe gemeenten.

Daarmee nemen er nu in totaal vijftien gemeenten deel aan het project uit het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van ZonMw. Impacter was in de regio van de Stentor al actief in Zwolle, Deventer en Steenwijkerland. Daar komen nu de gemeenten Olst-Wijhe en Emmeloord bij.

Jongeren worden gehoord

Het doel van Impacter is om jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud inzicht te geven in hun eigen vaardigheden, zelfvertrouwen op te laten doen en te laten ervaren hoe het is om iets voor de samenleving te doen. In Deventer is Impacter een onderdeel van Deventer Doet.

Projectleider Melvin Dijkema is blij met de erkenning die de jongerenorganisatie krijgt en ziet ook dat Impacter werkt. De afgelopen twee jaren waren extra bijzonder, omdat jongeren in coronatijd de organisatie meer nodig hadden dan ooit.

Dijkema ziet nog steeds een stijging in het aantal jongeren dat mentale problemen en prestatiedruk ervaart. ,,Impacter is er om jongeren te laten zien dat je al goed bent zoals je bent. We zorgen dat jongeren gehoord worden, kijken naar hun talenten, dagen ze uit om hun mening te laten horen en zorgen er vervolgens voor dat er iets met de mening van jongeren wordt gedaan.”