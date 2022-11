In de Lebuinuskerk kunnen Deventenaren begin december alvast in de kerstsfeer komen

met video Twee ongelukken kort achter elkaar zorgen voor chaos en verkeers­hin­der op de A1

De A1 tussen Deventer en Apeldoorn was deze morgen het toneel van een grote verkeerschaos. Zes auto's raakten betrokken bij een kettingbotsing. Korte tijd later botste er opnieuw twee auto's op elkaar. De A1 is lange tijd dicht geweest waardoor het verkeer richting Apeldoorn behoorlijk wat hinder ondervond.

23 november