In dé toeristenstraat van Deventer zit een gevangenis, en zo kom je er binnen: ‘Twee verborgen parels’

wedstrijdverslag GA Eagles verliest na rood voor Fernandes ook van Sparta en evenaart negatief clubrecord

De hatelijke nul staat ook na vier speelronden achter de naam van Go Ahead Eagles in de eredivisie. De Deventenaren evenaarden met de 0-1 thuisnederlaag tegen Sparta van zaterdag een negatief clubrecord: negen opeenvolgende verliespartijen op het hoogste niveau. Een aardige fase vlak voor en vlak na rust, plus opportunistische slotfase, had de ploeg van René Hake een punt kunnen opleveren. Na een rode kaart voor Rashaan Fernandes was het feitelijk wel gedaan.

28 augustus