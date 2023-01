In dit 100 jaar oude pand langs de IJssel wordt in de toekomst cider gemaakt: ‘Hoe mooi wil je het hebben?’

Met Video Enorme kap rondom Deventer, maar er komen ook 25.000 bomen bij: ‘De fijnspar sterft massaal af’

Bomen in nood. IJssellandschap weet er alles van. Hectares aan kostbaar groen sterven jaarlijks af door droogte en verzuring. De grootgrondeigenaar in Deventer grijpt in, en plant er deze winter zeker 25.000 bomen bij. Zo ook op een landgoed in Lettele. ,,Een hele kostbare operatie.’’

27 januari