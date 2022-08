Inloopmiddagen van ontmoetingsplaats Netwerk Deventer Huisgenoten starten weer

met VIDEO Kritiek op vernieuwde Stromarkt in Deventer binnenstad: ongelukkig of kwestie van wennen?

De heringerichte Stromarkt, pal voor de bibliotheek, is nog maar net in gebruik of er klinkt kritiek. Typisch Deventers, waar het niet snel goed is? Of is de nieuwe inrichting van het binnenstadsplein ongelukkig? Aanpassingen volgen. ,,Wij hebben al bij het ontwerp gewaarschuwd dat dit vragen om problemen is.”

20 augustus