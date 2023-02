Interessant! Olaf Koens komt naar Deventer en jij kunt erbij zijn

Oorlogsverhalen vastleggen

Journalist van het jaar

Olaf Koens is schrijver en journalist. Hij woont in Istanbul en trekt als correspondent voor RTL nieuws dwars door het Midden-Oosten. Hij doet verslag van revoluties en oorlogen, en zoekt naar kleine verhalen die de complexe regio inzichtelijk maken. Voor zijn journalistieke werk werd hij in 2015 uitgeroepen tot journalist van het jaar. Kortom, deze man heeft genoeg te vertellen en dat komt hij binnenkort doen in Deventer. Wil je daar bij zijn? Dat kan op donderdag 9 maart vanaf 19.30 uur bij Broekhuis in Deventer aan de Lange Bisschopstraat 5-7. De toegang is gratis en aanmelden kan via deventer@boekhandelbroekhuis.nl.