Irma van der Fluit nieuwe directeur WGV Zorg en Welzijn in Deventer

Wegwezen of blijven: wie bij GA Eagles doet er wijs aan uit te kijken naar een andere werkgever?

Het is de laatste volle week van de winterse wegwezen-of-blijven-weken. Menig voetballer verandert nog van club, al dan niet vanwege elders lonkend nóg mooier perspectief of juist gebrek daaraan op de huidige plek. Wie hebben bij Go Ahead Eagles weinig tot geen zicht op speeltijd en kunnen - nu of komende zomer - beter hun blik verbreden?

8:26