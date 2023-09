‘Is de IJsselderby onthoofd?’ Luister hier naar Vak IJ, dé nieuwe voetbalpodcast van de Stentor

Opvallende uitspraken bij PEC Zwolle? Of opmerkelijke geruchten in de wandelgangen van Go Ahead Eagles? Voor al dit nieuws kun je vanaf vandaag terecht bij Vak IJ, dé voetbalpodcast van de Stentor. Merle Heppenhuis en Wouter Foppen praten in die podcast over alles wat er speelt rond de twee clubs.