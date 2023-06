Is het geen plaatje? Ondanks corona duidelijke stijging aantal tatoeëerders in Deventer

met video Drama met camper op Duitse snelweg: man (60) uit Diepenveen overleden, vrouw (60) zwaarge­wond

Een 60-jarige man uit Diepenveen is gisteren om het leven gekomen bij een heftig ongeluk op een Duitse snelweg. Hij stond samen met een vrouw (60) in de file toen een vrachtwagen zich met forse snelheid achter in hun camper boorde.