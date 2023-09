Is Ouwehand betrapt met een dikke, vette Big Mac in d’r handen na een avond doorhalen?

Onzeker­heid over voortbe­staan jongeren­cen­trum Twello: ‘Hier voelen jongeren zich veilig’

Skaten, graffiti spuiten of chillen. Het jongerencentrum in Twello is voor veel jongeren in de gemeente Voorst dé plek om heen te gaan. Toch is de toekomst ervan onzeker. Eind 2024 wordt het gesloten vanwege woningbouwplannen. Zicht op een nieuwe locatie is er niet. ,,Jongeren gaan naar een psycholoog, maar komen uiteindelijk weer hier terecht. Hier voelen ze zich veilig.”