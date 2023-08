Is tunnel bij station Colmschate aan het verzakken? ‘We houden de scheuringen in de gaten’

Introduc­tie­feest nieuwe studiejaar: tap pas open ná vier uur (in de middag)

De traditionele aftrap van het nieuwe studiejaar van Saxion is dit jaar tot vier uur in de middag droog gelegd. Dat heeft Saxion bekend gemaakt. Was bij de voorgaande introductiedagen geen tijdstip vastgelegd waarop het eerste bier besteld kon worden, dit jaar is vier uur in de middag het moment dat het bier gaat vloeien.