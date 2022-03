Jaap Reesema en Snelle ontroeren met ‘Mijn kleine presidentje’: 'Tranen met tuiten en kippenvel’

Apparte­ment in Deventer onbewoon­baar verklaard na brand: brandweer redt kat van bewoner

In een appartement aan de Jacobus Reviusstraat in Deventer is vanmiddag brand uitgebroken. Volgens een bevelvoerder van de brandweer ontstond de brand in de keuken. De bewoner kon op tijd uit het appartement komen, een kat is door de brandweer gered.

26 februari