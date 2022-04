Jaar cel voor frauderende Deventer ondernemer: maanden meer dan eis, en daar heeft de rechter een reden voor

MET VIDEO Politie zoekt nog altijd naar vuurwapen na geloste schoten in Deventer wijk

De onrust in het Oranjekwartier krijgt een staartje. Woensdagochtend loste de politie in de Deventer wijk enkele waarschuwingsschoten na een bedreiging met een vuurwapen. Maar dat wapen is nog altijd niet gevonden. De zoektocht gaat vandaag verder.

22 april