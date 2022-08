Jan en Coba uit Deventer hebben al dik 30 jaar een tuinhuis, nu moet het weg van de gemeente

De Koerkamp verdwijnt na ruim zestig jaar uit Lettele: ‘Met pijn in ons hart, maar het is ook mooi geweest’

Voor de laatste keer een kop koffie in restaurant De Koerkamp in Lettele, het zal wennen zijn voor uitbaters Freddie Kleine Koerkamp en Anita van Gurp. Ze trekken zondag de deur achter zich dicht en daarmee komt er een einde aan een familiebedrijf dat al meer dan zestig jaar in Lettele staat. ,,We maken werkweken van zestig of zeventig uur, maar het is mooi geweest, met pijn in ons hart.”

30 juli