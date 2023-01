Jan Pieter Schretlen nieuwe CEO Lunch- en bewaardozen fabrikant Mepal uit Lochem: ‘Ambitie Mepal internationaal verder uit te bouwen’

Schretlen is per 2 januari 20223 de nieuwe CEO. Hij bekleedde eerder managementfuncties, onder meer bij Douwe Egberts. Onder zijn leiding hoopt het bedrijf de groeikoers voort te kunnen zetten. ‘Mepal is een prachtige organisatie met een rijke historie. Ik zie het als een uitdaging om op dit sterke fundament Mepal’s groei ambitie internationaal verder uit te bouwen', aldus de nieuwe CEO op LinkedIn.

Europese markt

Het is de tweede grote verandering die het bedrijf doormaakt in een relatief korte tijd. In november 2021 werd bekend dat het bedrijf deels werd overgenomen door de De Britse private equity en durfinvesteerder 3i, hetzelfde bedrijf dat ook achter Action en Basic Fit zit. Voor de groei die Mepal doormaakte had het bedrijf geld nodig. 3i kwam uit een zoektocht daarnaar naar voren. Met de overname werd een verdere uitrol van de activiteiten in Europa veiliggesteld.

De verkoop van Mepal-bewaardozen kreeg tijdens de pandemie een extra boost.

,,We probeerden om wat meer voet aan de grond te krijgen in Duitsland. En we staken meer tijd in e-commerce. Ineens verdubbelde de omzet.” Alles lukte. De nieuwe lijnen bleken voltreffers. Duitsland omarmde Mepal nog meer dan de Benelux. En de online-verkoop ging skyhigh. We zien potentie voor nog verdere groei”, zei afzwaaiend CEO Rutger de Korte destijds over de overname tegen de Stentor.

Rijke historie

Het Achterhoekse bedrijf ontstond in 1950 en groeide uit tot een belangrijke internationale speler op de markt voor huishoudelijke producten. In 2020 bestond het bedrijf 70 jaar en schreef auteur Mark Zegeling ter ere van dat jubileum een boek over de rijke historie van het bedrijf.

,,Al die broodtrommels, borden, bekers, bewaardozen en andere gebruiksvoorwerpen rondom voedsel lijken voor sommigen heel gewoon, maar nu weet ik dat het bijzonder is wanneer zo’n product jarenlang in de smaak blijft vallen. Het is niet voor niets dat er zoveel copycats van Mepal zijn. Tekenend is ook dat een aantal ontwerpen is opgenomen in designcollecties van (inter)nationale musea, waaronder het Museum of Modern Art in New York, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Stedelijk Museum in Amsterdam", aldus Zegeling.

Verzameling Mepal producten inclusief de iconische drinkbeker die werd ontworpen door Johan Weernink. Hij ging in 2021 na bijna veertig jaar met pensioen.