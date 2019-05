John Stegeman: van droombaan bij Go Ahead Eagles naar de gehate vijand

De Epenaar tekende vorig jaar voor twee seizoenen bij de Deventenaren, maar liet zich na één seizoen dus verleiden om bij de Zwolse rivaal aan de slag te slaan. Een opmerkelijke overstap die ongetwijfeld gevoelig ligt bij de achterban van de volksclub.

Jongensdroom

Eagles was immers zijn cluppie. In de koekstad brak hij door als profvoetballer. Hij speelde er tussen 1997 en 2000 en na een succesvolle periode bij eredivisionist Heracles, zette hij zijn trainerscarrière voort in Deventer: de club van zijn jeugd, waarvoor hij zich niet te groot voelde, ondanks het stapje terug. ,,Als kind kocht ik altijd een kaartje bij Go Ahead Eagles, reed ik mee met vrienden uit Epe. Je kunt maar van één club supporter zijn en voor mij was dat Go Ahead. Natuurlijk is Go Ahead Eagles speciaal voor mij. Ik heb hier mogen voetballen en dat ik nu hoofdtrainer ben is een jongensdroom die uitkomt”, vertelde hij bij zijn aanstelling als hoofdtrainer op de site van de Deventer club.

,,Ook bij mijn jaren als trainer van Heracles kwam ik er regelmatig, als bezoeker. Go Ahead Eagles heeft de laatste jaren de nodige stappen gezet, door de drie jaar Eredivisie en de verbouwing van het stadion. Toch is dat echte voetbalgevoel niet verdwenen, het ruikt er nog steeds naar voetbal.”

Stabiele club

Hier moest hij de doelstelling van de club, structureel in de top vijf spelen, vorm gaan geven. Hij benadrukt bij zijn aanstelling het samen-gevoel om de club verder te brengen en predikte rust. ,,Heracles, maar ook PEC Zwolle, heeft de weg der geleidelijkheid bewandelt en is uiteindelijk een stabiele eredivisieclub geworden. Er is beleid gemaakt en daaraan conformeert iedereen zich binnen de club. Waarom zou dat in een echte voetbalstad als Deventer niet kunnen?”, zegt hij in de voorbereiding van afgelopen seizoen in de Stentor.

Het reanimeren van Go Ahead past in zijn route om een complete trainer te worden, zegt Stegeman, na de winst tegen Twente (0-1) in De Volkskrant, die hem na een beroerd seizoen van de Deventenaren als redder van de Eagles neerzet. ,,Dat is belangrijker dan de grootte van de club waar ik werk. Waar het eindigt met mij zie ik wel.”