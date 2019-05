John Stegeman: van droombaan bij grote liefde Go Ahead naar gehate vijand uit Zwolle

Deel oppositie gemeente­raad Voorst wil extra raadsdebat over kwestie rond wethouder Lagerweij

19:00 Drie oppositiepartijen in de gemeenteraad van Voorst willen een ingelast raadsdebat over het conflict waarin wethouder Arjen Lagerweij als horecaondernemer in verwikkeld is geraakt. De partijen vragen zich af of de bestuurlijke integriteit van Lagerweij in het geding is, nu uit extern onderzoek is gebleken dat zijn horecazaak zich niet houdt aan de regels.