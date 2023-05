Juist nu regenboogvlaggen branden, zoeken Deventer lhbtiq+’ers vaste stek: ‘Veilige plek voor een praatje’

met poll Bomenstich­ting wil Deventer Stadsfesti­val verbieden, desnoods met rechtszaak: ‘Ik denk dat rechter er snel uit is’

Gaat het Deventer Stadsfestival door op 15 juli? De Deventer Bomenstichting wil - desnoods via de rechter - dat er een streep gaat door het evenement in het Oude Plantsoen. De stichting wijst op de afspraak met de gemeente dat nooit meer een festival zou worden toegestaan in het park. De organisatie is verbaasd: ,,Vreemd dat ze ons niets vragen, dan kunnen we de zorgen wegnemen.”