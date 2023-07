Justitie moet op zoek naar ‘de professor’ voor strafzaak tegen verdachten drugsfabriek in Den Nul

Politie rolt bende Twentse fietsendie­ven op na lang speuren en wilde achtervol­ging

Het had hun jaar moeten worden, 2023. Dik geld verdienen met de diefstal van elektrische fietsen overal in Twente. Maar in plaats daarvan staan Thomas van der S. (28), Dinand B. (31) en Herman D. (33) dinsdag terecht voor de rechtbank in Almelo. Verdacht van zoveel fietsendiefstallen dat justitie de vervolging beperkt tot een kleine tweeënhalve maand. Anders wordt het teveel uitzoekwerk.