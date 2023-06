Kebabzaak in centrum van Lochem overvallen

indebuurt.nl Tuinlief­heb­bers opgelet: op deze datum is de Open Tuindag in Deventer

In Deventer zijn er heel wat tuinen, maar veel prachtexemplaren zitten verscholen achter een hek of muurtje. Tijdens het Open Tuinenweekend kun je een kijkje nemen in deze verborgen pareltjes! Op 17 juni stellen Deventenaren hun tuin tijdelijk open voor publiek.