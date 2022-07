Keolis moet boete betalen van bijna 6 ton voor elektrische ‘blunderbussen’

Zorgen over ‘giftige’ uitstoot van Deventer asfaltcen­tra­le: ‘We moeten hier zo snel mogelijk vanaf’

De lokale GroenLinks-fractie maakt zich grote zorgen over de Deventer asfaltcentrale. Uit metingen blijkt dat het bedrijf de normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen overschrijdt. De directie van de asfaltcentrale zegt dat er geen gezondheidsrisico is voor mensen. Maar GroenLinks is daar niet van overtuigd. ,,Het mag geen risico meer vormen voor mens en milieu.’’

